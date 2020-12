Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) fiancés : les détails de leur mariage dévoilés

Grosse surprise lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2020 , lundi 14 décembre. Mathieu a fait sa demande à Alexandre, un moment riche en émotions. Interrogés par 20 Minutes, les tourtereaux se sont confiés sur ce beau moment ainsi que sur leur mariage.

C'est à travers une lettre que l'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans a craqué pour le cavalier professionnel d'entraînement. C'est donc avec une belle lettre qu'il a souhaité le demander en mariage, face à Karine Le Marchand. Sans surprise, Alexandre a accepté, en larmes, de s'unir à l'homme de sa vie. Une séquence à laquelle personne ne s'attendait.

"J'ai préparé ce petit coup en douce. Ni la production, ni Karine Le Marchand, ni ma famille n'étaient au courant", a tout d'abord confié l'ami de Jeanfi Janssens. Et c'est le grave accident d'Alexandre qui lui a donné envie de sauter le pas avant qu'il ne soit trop tard : "Il était parti au boulot à 4h du matin, direction Marseille. A 8h30, j'ai ressenti une bouffée d'angoisse, un truc de malade, comme si je sentais que quelque chose allait arriver. Je lui ai envoyé un SMS – on l'a gardé d'ailleurs, on va l'imprimer et l'encadrer – dans lequel je lui disais que j'avais peur pour lui. Il m'a répondu de ne pas m'inquiéter. Une demi-heure après, j'ai reçu un coup de fil m'annonçant qu'Alex avait chuté de cheval et souffrait d'une triple facture du bras. Il est resté plusieurs jours à l'hôpital, il a été opéré. Il est désormais inapte aux courses. Quand il arrive quelque chose comme ça où tu sens que tu peux perdre la personne que tu aimes, ça fait un électrochoc. Je me suis dit : 'Nom d'une pipe, j'ai déjà une maladie et, si ça se trouve, lui partira avant moi à cause d'un accident comme ça.' J'ai donc décidé à ce moment-là de l'épouser et de lui faire ma demande lors du tournage du bilan parce que ça s'y prêtait bien."

Alexandre ne s'attendait pas du tout à vivre un moment comme celui-ci lors du tournage du bilan et a donc pleuré de joie, mais également de tristesse car il s'est demandé s'il le méritait vraiment. Mais, sans surprise, il a accepté de s'unir à Mathieu. "Ce sera le 12 juin, on n'obligera personne à venir. Ceux qui ne viendront pas, on ne leur parlera plus, c'est tout. On veut faire quelque chose avec des chevaux, d'un peu traditionnel mais pas cucul la praline. Ce sera un mariage simple, efficace, campagne, à notre image", a déclaré l'agriculteur qui nage dans le bonheur depuis six mois, à 20 Minutes.

Toutes nos félicitations au couple.