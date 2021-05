Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) fiancés : ils prennent une décision difficile

En 2020, Mathieu et Alexandre ont formé l'un des couples favoris de L'amour est dans le pré. Dès leur rencontre lors du tournage, ce fut une évidence pour l'éleveur camarguais de taureaux de 44 ans et son prétendant de vingt ans son cadet. À tel point que lors du bilan diffusé au mois de décembre, les téléspectateurs apprenaient avec beaucoup de joie que le couple filait toujours le parfait amour. Pour couronner le tout, Mathieu demandait à ce moment-là son jeune cavalier professionnel d'entraînement en mariage.

Depuis, les deux hommes étaient en plein dans les préparatifs pour organiser un événement exceptionnel à Sernhac, dans le Gard. Une date avait même été trouvée et fixée au 12 juin 2021. Mais voilà, l'épidémie de coronavirus a fini par les rattraper et à seulement quelques jours de leur union, Mathieu, et Alexandre ont pris la lourde décision de reporter leur mariage. C'est ce qu'on apprend dans l'édition de Midi Libre ce lundi 31 mai. Si aucun des deux n'a contracté le virus, l'événement suscite un tel engouement dans la petite commune du Gard qu'il apparaît difficile de pouvoir assurer un protocole sanitaire strict.

"Il nous a été recommandé de reporter la date du mariage ultérieurement car c'était ingérable en cette période Covid pour la commune de Sernhac", ont expliqué les amoureux à nos confrères. Mathieu et Alexandre n'ont en rien perdu leur bonne humeur et leur optimisme et promettent toutefois la bonne tenue d'"une fête joyeuse, dans l'intimité familiale et amicale". Une fête à laquelle participera bien évidemment Karine Le Marchand et ses équipes de M6. En effet, une émission spéciale sur les coulisses du mariage doit être tournée et diffusée une semaine avant le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.

Ce report laisse ainsi plus de temps au maire de Sernhac de s'organiser. "Cet évènement permet de faire connaître le village et c'est positif. Mais il a été nécessaire de prendre des mesures de sécurité en tenant compte des contraintes de stationnement, des rues étroites et de ne pas pénaliser les habitants ce jour-là", a-t-il fait savoir. Ainsi, "un périmètre de sécurité sera tracé par les gendarmes et des agents de sécurité seront mis à disposition par M6".