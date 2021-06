Mariage de Mathieu et Alexandre (ADP) : L'incroyable arrivée des mariés à cheval

C'est le grand jour ! Mathieu et Alexandre, deux chouchous de la saison 15 de L'Amour est dans le pré, ont décidé de sceller leur amour lors d'une incroyable cérémonie de mariage célébrée le 26 juin 2021 en Camargue. Invitée très importante de cette union - puisqu'elle conduira Mathieu jusqu'à l'autel et qu'elle officiera la cérémonie laïque - Karine Le Marchand a partagé les premières images de cette magnifique journée sur Instagram et a dévoilé l'incroyable arrivée des deux futurs époux.

Tous deux à cheval, Mathieu et Alexandre ont posé devant la mairie qui s'apprête à célébrer leur mariage civil. Si chacun des amoureux semble très à l'aise sur sa monture, le cheval d'Alexandre apparaît néanmoins très excité et n'en fait qu'à sa tête. Rien de grave pour le jeune homme, habillé dans un élégant costume bleu clair, qui tient parfaitement son cheval. De son côté, Mathieu porte un costume trois pièces beige accompagné d'une cravate rose et d'un chapeau noir. "Vous êtes beaux !" hurle Karine, totalement fan du couple.

Très heureuse pour les anciens candidats de L'amour est dans le pré (qui ont prévu prochainement de démarrer les démarches pour une GPA), Karine a également pris la pose avec le séduisant maire juste avant le mariage d'Alexandre et de Mathieu. "Presque mariée au premier regard" écrit-elle en légende.

La veille, Mathieu et Alexandre avaient dévoilé les secrets de l'organisation de leur mariage au magazine 20 Minutes. "La journée va être bien, on arrivera vers 10h à la mairie, à cheval – Karine sera à cheval aussi. On fera le mariage dans le patio de la mairie. On partira ensuite, toujours à cheval et avec le cortège derrière, jusqu'à la manade, quatre kilomètres plus loin. Les gendarmes nous escorteront. Une fois sur place, on fera une cérémonie laïque" expliquait Mathieu.

Que les fans du couple se rassurent, ce splendide mariage devrait être filmé par les caméras de M6 et par la suite diffusé une semaine avant le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.