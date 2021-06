Mathieu (L'amour est dans le pré), sa mère "encore à l'hôpital" : il donne des nouvelles...

Le 15 juin 2021, Mathieu, révélé dans la quinzième saison de L'amour est dans le pré (M6) en 2020, annonçait une triste nouvelle à ses followers sur Instagram. La maman de l'éleveur de taureaux de 44 ans se trouvait dans un état critique... Ce mardi 22 juin 2021, soit une semaine pile après cette terrible annonce, l'agriculteur donne des nouvelles rassurantes.

Toujours sur Instagram, en story cette fois, l'amoureux d'Alexandre, rencontré grâce à l'émission de dating de la six, évoque l'état de santé de sa chère maman. "Notre maman va mieux... On l'appelle 'trompe la mort'. J'adore ce terme. Encore quelques semaines à l'hôpital, mais le mauvais cap est passé. Aimons-nous", peut-on lire sur fond rose. Ouf !

La chère mère de Mathieu a échappé au pire. Car la semaine dernière, le charmant brun craignait de lui faire ses adieux de manière prématurée... "MAMAN... Tu es aujourd'hui entre la vie et la mort, nous sommes effondrés avec Nono... Je ne conçois pas la vie sans toi... Alors tu vas te battre pour moi, pour nous... On t'aime tant....", avait-il écrit en légende d'une photo de lui, sa soeur Noémie et leur mère.

Mathieu (L'amour est dans le pré) : mariage et bébé, ses projets avec Alexandre

En commentaires, les internautes avaient été nombreux à témoigner leur soutien à Mathieu en cette période difficile. Si l'état de santé de sa mère se stabilise aujourd'hui, d'autres soucis survenus récemment n'ont pour l'heure pas été résolus. En effet, alors qu'il file le parfait amour avec son chéri Alexandre, l'agriculteur songeait au mariage. Mais Covid-19 oblige, le couple avait été contraint de reporter ce bel événement.

Tout n'est pas perdu. Les équipes de M6 devraient filmer la cérémonie et les coulisses du mariage pour une émission spéciale. Une fois la levée de certaines restrictions sanitaires accordée, le couple de L'amour est dans le pré espère s'unir cet été. Enfin, autre projet qui leur tient à coeur : endosser le rôle de père grâce à la GPA (gestation pour autrui). Un bel horizon s'éclaircit pour Mathieu après la peur terrible de croire sa maman condamnée...