Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte : révélation au mariage de Mathieu et Alexandre

La journée de samedi 26 juin 2021 était indéniablement placée sous le signe de l'amour. Mathieu et Alexandre se sont enfin dit "oui" face à leurs proches dans le Sud de la France. Les époux avaient dû faire preuve de patience en raison de la crise sanitaire mais heureusement, avec quelques jours de retard, la cérémonie a pu avoir lieu. Pour marquer le coup, Mathieu et Alexandre n'ont pas fait les choses à moitié et ont débarqué à cheval devant la mairie où ils se sont unis officiellement. Après quoi, l'éleveur de taureaux de 44 ans et son compagnon de 20 ans son cadet ont organisé une cérémonie laïque que Karine Le Marchand a officié, elle qui a suivi leur histoire depuis leur rencontre sur le tournage de L'amour est dans le pré en 2020.

Outre l'animatrice, ce sont d'anciens candidats toutes saisons confondues du programme champêtre de M6 qui ont fait le déplacement, à savoir Pierre et Frédérique, eux aussi tombés amoureux grâce à L'amour est dans le pré, l'agriculteur Emeric vu dans l'émission en 2018 qui est semble-t-il toujours célibataire mais aussi Laurent et Maud, qui ont craqué l'un pour l'autre en 2019. Sans oublier Jérôme et Lucile ! Cette dernière a d'ailleurs fait une apparition remarquée avec son baby-bump très arrondi et largement mis en valeur dans sa robe printanière. Avec son chéri, elle attend leur premier enfant comme elle le révélait il y a quelques jours seulement. Sa présence fut l'occasion pour Mathieu d'annoncer une grande nouvelle : "Lucile, tu es mon deuxième rayon de soleil après Alexandre, et je suis extrêmement touché que tu m'aies demandé d'être le parrain du bébé qui arrive", a-t-il révélé devant ses invités comme le rapporte Le Parisien. Un premier pas vers la parentalité pour l'agriculteur qui se lance avec son époux dans un projet de GPA.

Plusieurs photos de cette magnifique journée ont été postées sur les comptes Instagram de chacun. Leurs retrouvailles émouvantes ont naturellement suscité quelques larmes mais surtout beaucoup de sourire et de joie. Les fans auront par ailleurs l'opportunité de se plonger dans cette première célébration pour l'émission d'un mariage gay avec un épisode spécial attendu sur M6. En effet, la chaîne a filmé l'intégralité de l'union de Mathieu et Alexandre et prévoit une diffusion une semaine avant le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.