Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte de Jérôme : prénom du bébé, annonce... Leurs confidences

Il y a un an, leur vie a changé pour le meilleur. Dès leur rencontre lors du speed-dating, organisé dans le cadre du tournage de L'amour est dans le pré 2020, Jérôme et Lucile ont eu un coup de foudre. Difficile d'ignorer l'alchimie entre le maraîcher de 38 ans et la jeune femme de 31 ans. Sans surprise, ils se sont très vite mis en couple. Et aujourd'hui, la vie leur offre le plus beau des cadeaux : un bébé. L'ancienne prétendante de M6 est en effet enceinte de leur premier enfant, un sujet sur lequel le couple s'est confié pour la première fois.

C'est auprès de Télé Loisirs que Jérôme et Lucile ont choisi de s'exprimer pour faire part de leur immense bonheur. La future maman l'assure, sa grossesse se passe sans encombre. Elle a eu la chance de n'avoir eu "aucun maux" et profite donc à fond de cette période, car elle sait qu'elle va passer vite. Il faut dire qu'elle en est déjà "environ à la moitié". Jérôme et elle ne souhaitent pas dévoiler quand est le terme, ainsi que le sexe du bébé. "On a déjà choisi le prénom ! En fait, dès le début de notre rencontre, on parlait de notre envie d'avoir des enfants. Un soir, en discutant, on est tombé sur un prénom qu'on aimait beaucoup tous les deux. Il se trouve que c'est un prénom qui correspond au sexe du bébé, donc c'est parfait", a précisé l'agriculteur, sans toutefois donner le moindre indice.

Jérôme a en revanche accepté de dévoiler comment Lucile lui a annoncé l'heureuse nouvelle : "En fait on l'a appris ensemble. Lucile a eu un doute, alors elle a fait un test et j'étais à ses côtés lorsque le test s'est révélé être positif. On était fou de joie évidemment !" Ils ont même "versé quelques larmes" comme l'a ajouté la charmante blonde. Ils l'ont ensuite annoncé à leurs proches et à Karine Le Marchand. "On l'a appelée après la première échographie. Elle était super contente, elle prend régulièrement des nouvelles", a assuré le grand sensible.

S'ils désiraient devenir parents, les amoureux ne pensaient pas que leur souhait serait si vite exaucé. "En début d'année, Lucile est allée voir son médecin pour parler de nos envies de maternité... alors qu'en fait elle était déjà enceinte et on ne le savait pas", s'est souvenu Jérôme. Désormais, Lucile et lui n'ont qu'une hâte : tenir leur petite fille ou leur petit garçon dans les bras. Et le mariage dans tout ça ? Cela attendra, ils ne sont "pas du tout pressés".

C'est le dimanche 13 juin 2021 que Jérôme et Lucile ont annoncé qu'ils allaient accueillir un petit bébé. Pour ce faire, ils ont posté une photo sur laquelle le duo apparaît en plein champ. L'agriculteur est à genou et embrasse le beau baby bump de sa chère et tendre. "Un an après nous vous annonçons la plus belle des nouvelles", pouvait-on lire en légende.