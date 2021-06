Lucile enceinte de Jérôme (L'amour est dans le pré) : elle dévoile son ventre déjà bien arrondi

Lors de la saison 15 de L'amour est dans le pré diffusée en 2020, Lucile et Jérôme ont sans conteste formé LE couple chouchou des téléspectateurs. Après leur coup de coeur indéniable au moment du speed-dating, tout est allé très vite entre eux. Fous amoureux, ils n'ont en effet par tardé à emménager ensemble, chez Jérôme. Lucile s'est alors mise à travailler avec lui et à deux, ils ont également réalisé plusieurs projets dans la foulée. Mieux encore, les tourtereaux ont révélé lors du bilan avec Karine Le Marchand vouloir se marier et avoir des enfants.

Eh bien, heureuse nouvelle ! Le couple est sur le point de réaliser l'un de ses rêves puisqu'il attend son premier enfant. Jérôme et Lucile l'ont annoncé sur Instagram à la fin du week-end, dimanche 13 juin 2021. Il s'agit d'une date symbolique pour les amoureux puisque cela fait un an qu'ils ont débuté leur belle relation. "Un an après nous vous annonçons la plus belle des nouvelles", ont-ils légendé sous une photo de leur duo prise milieu des prés. Sur l'image, Lucile dévoile son ventre déjà bien arrondi, preuve qu'elle est enceinte depuis plusieurs mois maintenant. Les félicitations ne se sont pas faites attendre.