Emeric (L'amour est dans le pré) victime d'un vol d'une grande ampleur : des milliers d'euros perdus

"Totalement dégoûté..." C'est dans cet état d'esprit que se trouve malheureusement Emeric Emeillat depuis vendredi. L'ex candidat de L'amour est dans le pré en 2018 s'est fait voler ce jour-là pas mois de 350 sapins sur son exploitation en Bretagne.

Le jeune papa célibataire a constaté avec horreur sa grande perte en chargeant son camion de livraison. Il avait prévu de faire parvenir à des écoles et des associations ses conifères sous filets. Ces "350 sapins ont tout simplement été volés. Ils ne sont pas partis tout seuls, et ça ne s'est pas fait en une seule fois", a-t-il déploré au micro de France Bleu.

Pour l'agriculteur qui produit également son propre miel, cet acte de vandalisme représente plusieurs milliers d'euros de chiffres d'affaires en moins à compter cette année. Sans parler des "6 ou 7 ans d'investissement pour les faire pousser". "C'est un travail de longue haleine volé en un instant. Ça me donne quasiment l'envie de tout arrêter", a confié Emeric, dépité. Nos confrères indiquent qu'il avait prévu de porter plainte ce dimanche 6 décembre 2020 à la gendarmerie locale. Il compte par ailleurs changer de lieu de stockage et installer des caméras.

Gros soutien de la famille de L'amour est dans le pré

Au cours du week-end, Emeric s'est saisi de son compte Instagram pour informer lui-même sa communauté de sa mésaventure. "Comme certains l'ont peut-être déjà lu, je me suis fait voler cette semaine 350 sapins de Noël, prévus notamment pour écoles et associations. Il s'agit évidemment d'une perte importante, plusieurs milliers d'euros, mais il en faudra plus pour mettre à mal la magie de Noël", a-t-il écrit avec positivité et annonçant au passage la reprise de ses livraisons dès ce lundi.

En commentaires, le breton a reçu le soutien de ses amis de L'amour est dans le pré, à savoir les couples Claire et Sebastien et Pierre et Fred ou encore Maud qui s'est indignée : "C'est inadmissible !!! Plein de courage, nous pensons très fort à toi. Plein de bisous copain". Même Karine Le Marchand, qui maintient des liens très forts avec les candidats du programme, a glissé un petit message : "Mon pauvre Emeric, quelle tristesse! Courage! Je t'embrasse très fort".