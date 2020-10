Claire (L'amour est dans le pré), la mort de son bébé : Des questions demeurent 3 mois après

Le 4 juillet 2020, Claire, éleveuse d'oies et productrice de foie gras dans L'amour est dans le pré 2015, a perdu son deuxième enfant. Trois mois plus tard, elle a fait savoir qu'elle ne connaissait toujours pas les raisons de la mort de son petit Mathis.

"Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", avait-elle fait savoir le 9 juillet à ses abonnés. Depuis, Claire et Sébastien, déjà parents d'un autre enfant, Mathéo (4 ans), tentent de faire le deuil de leur petit garçon.

Mardi 6 octobre 2020, Claire a une nouvelle fois accepté de répondre aux questions de ses abonnés. L'un d'entre eux a osé lui demander si elle voulait avoir un troisième enfant. Une question qui a dû la remuer, mais la jeune femme, qui s'est mariée cet été, a choisi d'y répondre. Révélant ne pas aimer cette question, car elle est très personnelle, elle a fait savoir que son mari et elle ne savaient pas encore s'ils tenteraient d'avoir un troisième bébé. Et la raison évoquée est déchirante : "Nous attendons les résultats pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé", a-t-elle écrit en î Instagram.

Trois mois après la mort de Mathis, Claire et son mari ne connaissent toujours pas les raisons de sa mort. Une révélation qui brise le coeur.