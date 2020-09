Claire (L'amour est dans le pré) mariée à Sébastien ! Son bel hommage à Mathis

Claire et Sébastien sont mariés ! Les amoureux qui se sont rencontrés dans l'émission L'amour est dans le pré (saison 10) se sont dit "oui" le 12 septembre 2020. Dans sa story Instagram, la jeune femme a dévoilé quelques images du plus beau jour de sa vie. Sur le premier cliché, on découvre une sublime sculpture préparée pour son mariage. Réalisée en bois, cette statue représente un couple de colombes ainsi que trois coeurs. Sur le premier est inscrit : "Claire et Sébastien, 12.09.2020". Juste en dessous sont gravés deux autres coeurs avec les prénoms de ses fils Mathéo (2 ans) et son regretté Mathis (mort le jour de sa naissance le 4 juillet 2020). Véritable hommage à ses enfants, cette sculpture est également un tendre souvenir de son fils Mathis décédé quelques heures après la naissance à cause de graves complications.

En story, Claire a également dévoilé une vidéo de son arrivée en tant que future mariée. Entourée de ses proches, la jeune femme a tenu à remercier tous ses amis présents pour elle. En légende, elle écrit ainsi une belle déclaration à tous les invités de son mariage : "Merci à vous tous d'être là pour nous... dans les bons et dans les plus durs moments".

La veille de ce grand jour, Claire avait partagé quelques clichés de ses préparatifs de mariage. Maquillée, coiffée et sublimée par son amie maquilleuse, l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré avait posté la décoration champêtre de son mariage composée de lampions, de fleurs séchées et de meubles vintage en osier. Une affiche du couple avec le slogan "le bonheur est dans le Gers" était aussi disposée dans la salle de réception ainsi qu'un photobooth pour capturer les portraits de tous les invités.

Toutes nos félicitations aux heureux époux !