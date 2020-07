Claire (L'amour est dans le pré) : Son bébé est mort, message déchirant...

Claire, participante de L'amour est dans le pré en 2015, et son compagnon Sébastien ont vécu le drame le plus terrible qu'un parent peut vivre : la perte de son enfant. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, le 9 juillet 2020.

On la connaît pour son sourire et son visage pétillant, mais Claire traverse actuellement une épreuve inconcevable. La maman de Mathéo (4 ans) a annoncé avoir donné naissance à son deuxième fils, lequel est décédé dans les heures qui ont suivi.

"Samedi 4 juillet j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", a déclaré l'agricultrice. Dans la suite de ce post, Claire remercie les équipes du Centre hospitalier d'Auch, où elle a accouché, ainsi que ses proches, très présents pour l'aider à surmonter ce malheur.

Depuis plusieurs jours, la jeune femme était absente des réseaux sociaux. Un fait rare qui avait suscité des questions puisqu'elle partage presque quotidiennement les coulisses de sa vie à la ferme et de sa vie de famille. Les causes de ce silence sont désormais connues. Les internautes se sont évidemment empressés de lui adresser de tendres mots en commentaires...