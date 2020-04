Claire (L'amour est dans le pré) enceinte : ses jolies rondeurs en photo

Comme beaucoup de Français, Claire a célébré les fêtes de Pâques ce week-end. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras qui a participé à L'amour est dans le pré en 2015 était alors heureuse de pouvoir mettre de côté ses activités à la ferme pour se retrouver en famille, avec son compagnon Sébastien et leur fils Mathéo. Sans oublier bien sûr, leur futur bébé lui aussi confiné, mais dans le ventre de sa maman ! En février dernier, la jolie blonde annonçait être enceinte de son deuxième enfant, un second petit garçon, attendu pour cet été.

En attendant de faire sa connaissance, Claire peut néanmoins déjà constater qu'il grandit à vue d'oeil. En effet, en postant un montage photo de son week-end placé sous le signe du chocolat lundi 13 avril 2020 sur Instagram, elle est apparue le ventre très arrondi dans une tenue moulante qui épousait parfaitement ses nouvelles formes de femme enceinte. Un bien joli bidon qui a suscité des élans de tendresse chez ses fidèles abonnés. Ces derniers ont également fondu devant le bonheur de sa petite famille, et notamment devant la frimousse du jeune Mathéo (2 ans).

Pour concrétiser tous ses rêves, il ne reste plus à Claire que d'épouser sa moitié. Avec Sébastien, ils avaient d'ailleurs prévu de se dire "oui" cette année, deux mois après l'accouchement. "Le mariage tombe nickel. Du coup, je vais avoir deux mois pour perdre 20 kilos. Super ! Ça va le faire, hein ?", confiait-elle à Télé Loisirs au Salon de l'agriculture. Reste à savoir si, d'ici là, l'épidémie de coronavirus aura été contrôlée.