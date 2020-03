Claire (L'amour est dans le pré) enceinte : le sexe de son futur bébé dévoilé

Claire et Sébastien ne pourraient pas être plus heureux ! Le couple attend son deuxième enfant, un peu plus de deux ans après la naissance de son fils Mathéo. "Un+Un=4 ... #unbébépourlété #lannée2020belleannée", écrivait tendrement la jeune femme sur Instagram le 21 février 2020. Et grâce à nos confrères de Télé-Loisirs, on en sait un peu plus sur ce nouveau bonheur. En effet, lors du Salon de l'Agriculture qui s'est tenu également au mois de février, les amoureux se sont confiés au média et ont accepté de révéler le sexe du futur bébé en avant-première. "On attend un deuxième petit garçon avant l'été. Comme ça, Mathéo aura un petit frère", a annoncé avec joie l'ancienne participante de L'amour est dans le pré.

En plus d'agrandir sa famille, le couple a également pour projet de se marier dans l'année. Une concrétisation de son amour qui ne semble pour l'heure pas encore compromise par l'arrivée de ce second fils. "Le mariage tombe nickel, deux mois après. Du coup, je vais avoir deux mois pour perdre 20 kilos. Super ! Ça va le faire, hein ?", s'est amusée la jolie blonde. Reste à savoir si l'épidémie de coronavirus se sera dissipée d'ici-là...

Quoi qu'il en soit, Claire et Sébastien se sont bien trouvés. Sur M6, l'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a d'abord vécu une idylle à l'écran avec son prétendant Adrien. Mais lors du bilan de l'émission diffusé en février 2018, elle présentait à Karine Le Marchand Sébastien, "le frère d'une bonne amie". L'amour était donc davantage dans son entourage...