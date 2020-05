Claire (L'amour est dans le pré) très enceinte : elle dévoile son beau baby bump

Claire, candidate de L'amour est dans le pré en 2015 est folle amoureuse de Sébastien. Trois ans après la naissance de son petit Mathéo, le couple va prochainement accueillir un deuxième petit garçon. Enceinte de sept mois, la jeune femme qui continue de travailler dans sa ferme a profité du jeudi férié (le 21 mai) pour se détendre avec sa soeur. L'occasion de prendre des photos et de dévoiler son ventre arrondi.

Avec le déconfinement, les salons de beauté ont pu rouvrir et c'est bien une pause détente et beauté que Claire a souhaité s'octroyer. L'éleveuse d'oies qui produit notamment du foie gras a immortalisé ce moment. Partie se détendre avec sa soeur, elle a posé en short et en débardeur. Une tenue décontractée qui mettait en avait son ventre très très arrondi. Une deuxième photo où on la voit allongée sur la table de massage ne laisse aucun doute quant au fait que le bébé arrivera très prochainement. "Les retrouvailles !!! Avec ma soeur chérie. Après-midi pour nous !!! Chez notre esthéticienne préférée. Photo de mes 7 mois, voire plus, de grossesse. Le temps passe tellement vite !!! Bientôt notre deuxième chouchou. Le bonheur", a-t-elle légendé.