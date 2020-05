Claire (L'amour est dans le pré), son mariage menacé ? Elle répond (EXCLU)

Depuis deux mois maintenant, Claire se retrouve confinée en famille, avec son compagnon Sébastien et leur fils Mathéo. Une situation particulière pour l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré, d'autant plus qu'elle est enceinte de son deuxième petit garçon, attendu pour cet été.

L'été s'annonce donc chargé pour l'agricultrice puisqu'elle prévoit également de se marier avec Seb, deux mois après l'accouchement. "Le mariage tombe nickel. Du coup, je vais avoir deux mois pour perdre 20 kilos. Super ! Ça va le faire, hein ?", confiait-elle avec amusement à Télé Loisirs au Salon de l'agriculture en février dernier. Mais depuis ces confidences, le coronavirus a frappé, remettant en cause les projets de tous les Français.

Lors d'une interview spéciale confinement accordée à Purepeople.com, Claire en a dit plus à ce sujet. Et contre toute attente, selon la jeune femme, son union avec sa moitié n'est pas du tout menacée. "Non, c'est à la fin de l'été, donc pour l'instant, tout est maintenu", a-t-elle assuré. Et Sébastien de surenchérir : "Même s'il faut être que deux... Non trois ! Avec le maire quand même." Sans oublier le petit Mathéo, qui ne devrait pas manquer cet heureux événement.

Et à ceux qui, au contraire, ne pourraient pas figurer sur la liste des invités, le couple n'hésite pas à donner des petits conseils pour qu'ils les comblent de bonheur malgré tout. "On accepte beaucoup de cadeaux, on aime bien les cadeaux", lâche Sébastien. De son côté, Claire livre quelques confidences sur sa tenue le jour J, ou plutôt sur ce qu'elle ne compte pas porter. "Pas de robe rouge !", s'exclame-t-elle. Une indication qui a donné envie à son chéri d'en savoir plus : "Comment elle est ?" Mais Claire ne lâchera pas le morceau et compte bien garder la surprise jusqu'au bout !

Des confidences à retrouver dans notre vidéo ci-dessus. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.