Claire (L'amour est dans le pré) : Sa force pour surmonter la mort de Mathis

Claire et Sébastien ont vécu une épreuve dont il est très difficile de se relever. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras de L'amour est dans le pré 2015 (M6) et son fiancé ont perdu leur bébé peu de temps après sa naissance, le 4 juillet 2020. Dans cette épreuve douloureuse, elle peut compter sur son fils Mathéo (4 ans) pour lui redonner un peu le sourire.

Mercredi 15 juillet 2020, Claire a partagé une vidéo en story Instagram sur laquelle on peut voir le petit garçon tout sourire, en train de gambader dans leur pré. "Notre force, Mathéo. Notre famille, notre amour", a-t-elle écrit en commentaire.

C'est le 9 juillet dernier que Claire a annoncé la mort de son petit Mathis. "Samedi 4 juillet j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", avait-elle notamment écrit. Très vite, la belle blonde et Sébastien ont reçu le soutien des internautes, parmi lesquels des agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Dix jours plus tard, Claire a donné de ses nouvelles et a une fois de plus remercié toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien. "Seb et moi, nous tenons à vous remercier pour tout vos messages, vos témoignages de soutien pour notre Mathis. On remercie particulièrement notre famille, nos amis... et nos deux soeurs. Maintenant Mathis est devenu notre étoile que nous embrassons tous les soirs", avait-elle ajouté. Elle avait aussi posté une photo d'une rose éternelle, en hommage à son défunt bébé.