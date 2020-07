Claire (L'amour est dans le pré), la mort de son bébé : soutien des agriculteurs

Une candidate de L'amour est dans le pré et sa famille vit un drame terrible. Claire, participante de l'émission en 2015, a perdu son bébé qui venait juste de naître. Alors qu'elle a fait le choix de se retirer des réseaux sociaux, elle a reçu de nombreux soutiens de la part d'autres agriculteurs du programme.

Aude, candidate de L'amour est dans le pré en 2018 qui est maman de deux enfants, Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, fruit de ses anciennes amours avec son prétendant de l'émission Christopher), a fait part de son chagrin sur Instagram : "Oh mon dieu... Mes condoléances pour ce terrible drame." Emeric, son acolyte de cette saison, papa d'une petite Marine (9 ans), a pour sa part posté un émoticône en larmes.

Frédérique et Pierre (saison diffusée en 2012), parents de Gabriel (7 ans), ont aussi réagi avec émoticône : un qui prie et un coeur.

Sur Facebook aussi, plusieurs agriculteurs se sont manifestés. C'est le cas de Carole, maman de six enfants, qui a écrit : "Claire et Sébastien, je vous embrasse de tout mon coeur, je mettrai ce soir une bougie pour accompagner ce petit bébé au ciel et en paix. Je vous embrasse très très fort. Courage." Puis, Claire qui est en couple avec Jo, candidat de la 7e saison diffusée en 2012, maman d'un petit garçon a déclaré : "Toutes nos pensées pour vous trois et votre famille. De tout coeur avec vous dans cette épreuve sans nom. Pas de mots..."

Jeudi 9 juillet 2020, Claire et son fiancé Sébastien ont annoncé sur les réseaux sociaux le décès de leur deuxième fils, mort dans les heures qui ont suivi sa naissance. Ils écrivaient : "Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo [leur fils de 4 ans, NDLR] et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme." L'éleveuse a aussi demandé à ce que l'on respecte son silence.