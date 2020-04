Pierre et Fred (L'amour est dans le pré), leur fils surdoué ? Révélations....

Le fils de Pierre et Frédérique est décidément un petit garçon à part ! Ce mardi 7 avril 2020, Gabriel soufflait sa septième bougie sous le regard bienveillant et attendri de ses parents. Un événement que le couple, formé grâce à L'amour est dans le pré, s'est empressé de partager sur les réseaux sociaux.

Cette année, à cause du confinement, Gabriel n'a pas pu avoir une fête digne de ce nom mais la déclaration d'amour des agriculteurs lui remplira certainement le coeur. Sur Instagram, Pierre et Fred écrivent : "Il y a 7 ans, nous avions la certitude que la belle aventure qui commençait serait une aventure extraordinaire malgré nos angoisses et peurs au combien immenses face à ces 3kg230 ! Nous savions que tu étais venu très vite, mais tellement la preuve de notre amour inconditionnel. Pour nous, tu étais un petit bout de maman, un petit bout de papa, et nous verrions dans le futur si le vieil adage tient la route. On peut le dire : les chiens ne font pas des chats !!! Ou quand la nature a bien travaillé la parité génétique ! Physiquement, mais pas que .... Joyeux anniversaire notre fils !" Pour accompagner cette publication, les amoureux ont posté un montage photo de leur trio familial. L'occasion de constater la ressemblance frappante du garçonnet avec ses parents à son âge.

Gabriel, un enfant à part

Mais comme l'indiquent Pierre et Fred en légende, Gabriel n'a pas seulement hérité de leurs traits physiques. En effet, leurs hashtags nous informent qu'il a été diagnostiqué HPI, comprenez qu'il est un enfant à haut potentiel intellectuel, surdoué ou encore un enfant "Zèbre". Alors non, cela ne veut pas dire que Gabriel a des rayures ou de la fourrure, il dispose tout simplement d'une pensée complexe et est affublé d'une grande sensibilité. La situation pourrait être déroutante pour ses parents mais il n'en est rien. Et pour cause, Frédérique est elle-même considérée comme un haut potentiel comme elle le révèle en réponse à un commentaire.

Des confidences subtiles mais touchantes de la part du couple qui a reçu de nombreux témoignages par la suite de familles aux situations similaires. "Les zèbres sont les meilleurs, un savant mélange de blanc et noir à l'extérieur et un délicieux arc en ciel à l'intérieur", écrit d'ailleurs un internaute d'humeur poétique.