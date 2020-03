Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) : leur fils Gabriel suit déjà leurs pas

Depuis six ans maintenant, Pierre et Fred sont les heureux parents de Gabriel. Un véritable bonheur survenu après leur rencontre dans L'amour est dans le pré (M6). Sur Instagram, ils donnent régulièrement de ses nouvelles comme ce mercredi 25 mars 2020.

Et alors qu'ils se retrouvent tous les trois en période de confinement, ils en profitent pour allier l'utile à l'agréable en initiant leur fils à l'agriculture. "Quand la nouvelle génération se met à la permaculture avec un joli projet positif de composteur naturel réalisé en famille hier après-midi ! Projet familial confinement. Comment s'occuper intelligemment, en famille, sans sortir de chez soi, et avec les moyens du bord, tout en se connectant à la terre et en pensant à son devenir, vers moins de déchets et plus de recyclage !", a écrit le couple. Pour illustrer leur publication, ils ont posté un montage photo dévoilant l'enfant en plein travail. Ce qui n'a pas manqué d'inspirer leur communauté. "J'avais dans l'idée de faire la même chose, c'est vraiment super bravo à vous", a fait savoir un internaute. D'autres ont préféré s'extasier devant la bouille de Gabriel. "Trop mignon votre grand garçon !", a craqué un autre.