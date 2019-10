Aude (L'amour est dans le pré) séparée de Christopher : nouvelles révélations

L'amour était dans le pré pour la pétillante Aude.

A l'issue de son aventure dans L'amour est dans le pré 2019, l'éleveuse de vaches laitières (en Bretagne) étaitrepartie au bras de Christopher. Le conte de fées à malheureusement viré au cauchemar. Peu de temps après avoir donné naissance à leur fils Raphaël (8 mois), elle avait annoncé sa rupture avec son ancien prétendant. Une séparation sur laquelle elle est revenue en exclusivité pour nos confrères de Femme Actuelle.

Aude n'a pas caché avoir été surprise car jusqu'à fin février cela se "passait très bien" selon elle. "Après, du jour au lendemain, il m'a dit qu'il ne savait plus où il en était, qu'il voulait faire comme une sorte de break. Ceci, presque un mois après l'accouchement, j'ai accouché le 26 janvier, il me l'a annoncé le 28 février. Je ne veux pas rentrer dans les détails", a-t-elle expliqué. A la suite de leur séparation, Christopher est retourné vivre chez ses parents. Il compte tout de même rester en contact pour le bien de leur bébé : "On est en train de caler l'organisation de la garde de Raphaël. Il a changé de travail et il est reparti vivre à 1h30 de chez moi, comme c'était le cas, avant l'émission."

Si elle n'a pas souhaité rentrer dans les détails, Aude a admis auprès de nos confrères qu'elle avait vécu une histoire similaire avec un autre homme : "Dans les deux cas, ce sont des personnes qui sont hyper prévenantes, hyper avenantes qui semblent toujours vouloir être là pour l'autre, et puis, du jour au lendemain, tout est négatif. Ce ne sont que des reproches jusqu'à la tentative de destruction de l'autre. Il faut vraiment se reconstruire derrière."

Aude n'est pas la seule à avoir souffert de cette rupture. Sa fille Louanne (née d'une précédente idylle), qui commençait à l'appeler "papa", ne l'a pas bien vécu non plus : "Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux. On est toujours dans la discussion. On parle de tout ce que l'on ressent. Je lui ai bien expliqué qu'elle avait le droit d'avoir tous les sentiments, d'être triste et d'être heureuse dans la même journée. Ça lui a fait du bien d'entendre cela."

Malgré la tristesse, Aude a réussi à remonter la pente. Aujourd'hui, elle partage son nouveau quotidien de mère célibataire avec ses fans, sur Instagram.