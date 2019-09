L'amour est dans le pré – Aude, maman célibataire en pleine galère

Aude, candidate de L'amour est dans le pré 2018 qui a rencontré Christopher grâce à l'émission d'M6, avec qui elle a eu un bébé prénommé Raphaël (né a priori en début d'année), est aujourd'hui une mère célibataire. Une situation pas toujours simple comme elle l'a fait savoir au travers d'un petit détail.

Jeudi 26 septembre 2019, la touchante éleveuse de vaches laitière en Bretagne a posté sur Instagram une photo et un texte assez parlants. En commentaire d'une image de sa nouvelle box internet, Aude fait savoir qu'elle avait actuellement des problèmes d'ordre techniques mais aussi financiers. "Changement d'opérateur internet pour économiser quelques euros qui comptent quand tu es parent solo... Bilan : internet ne fonctionne pas, le téléphone fixe non plus. Bien embêtant quand tu as ni réseau suffisant pour passer/recevoir des appels ou envoyer/recevoir des SMS, et que seul s'affiche H+ et non 3G/4G, et encore, pas partout. Coupée du monde – les joies de la campagne "