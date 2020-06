Aude (L'amour est dans le pré) dévoile le visage de ses enfants : tendre photo

Aude de L'amour est dans le pré 2018 ne manque pas d'amour, bien qu'elle n'ait pas (aux dernières nouvelles) de compagnon à ses côtés. L'agricultrice est l'heureuse maman de Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, fruit de ses anciennes amours avec son prétendant de l'émission Christopher) et ses enfants la comblent au quotidien. A l'occasion de la fête des Mères, dimanche 7 juin 2020, elle a donc tenu à leur faire une belle déclaration.

Le temps passe, mais les souvenirs restent. Et pour l'aider à se souvenir de précieux moments passés aux côtés de ses merveilles, l'éleveuse bretonne a pris la décision de faire appel à une photographe pour l'immortaliser avec ses enfants. Elle a d'ailleurs dévoilé l'une des photos sur Instagram, un cliché en noir et blanc sur lequel on peut découvrir la jolie famille tout sourire. Et, pour une fois, on peut apercevoir une bonne partie du visage de Louane et Raphaël. De quoi ravir les abonnés d'Aude.

La photo est accompagnée d'un magnifique texte : "Bonne fête des mamans à toutes ! Grâce à @lestudiodemily j'ai pu immortaliser ma famille, certes atypique, mais au combien aimante. Il ne m'en faut pas plus pour être heureuse quand je vois leurs sourires et leurs rires. Malgré les difficultés du quotidien, malgré la fatigue accumulée, malgré la déception de ne pas avoir pu former une famille 'classique', mes enfants me comblent, me boostent, m'aident à me surpasser. Alors une seule petite journée dans l'année pour se poser et prendre le temps d'admirer ceux pour qui votre coeur bat, c'est au moins ce qu'on mérite, nous les super mamans !"