Carole (L'amour est dans le pré) : Photo avec deux de ses charmants fils

Si Carole est comblée par sa famille, elle n'a pas la chance d'être en couple. Aux dernières nouvelles, l'ancienne candidate de M6 s'est une fois de plus séparée de Steve, avec qui elle était fiancée. "On dit que l'Amour rend aveugle ! C'est vrai, Steve est parti dans son pays [l'Écosse, NDLR], depuis quelques semaines par choix. Bonne chance à lui et moi, je souffle, j'avance avec mes enfants et mes animaux. Mes amis, vous comprendrez que je n'ai pas envie d'en parler. La vie est là, aujourd'hui et demain, du positif et ma vie solo, en paix", avait-elle notamment écrit. Cette fois, la page semble définitivement tournée. Rappelons que les anciens tourtereaux avaient déjà rompu une première fois en 2018. Mais ils s'étaient rapidement remis ensemble et s'étaient fiancés.

Depuis, Carole reçoit de nombreux courriers de célibataires. Peut-être sera-t-elle donc bientôt de nouveau heureuse en amour.