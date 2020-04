Carole (L'amour est dans le pré) inondée de messages de célibataires !

L'ancienne participante à L'amour est dans le pré est-elle prête à rouvrir son coeur ? À en croire sa dernière publication Facebook, pas du tout ! Carole a beau être célibataire, elle ne compte pas repasser une nouvelle fois des speed-dating en série. Un message clair et concis qu'elle adresse à ceux qui pensaient avoir leur chance. "Bonjour les amis. Un petit message pour les hommes ! J'ai eu beaucoup de messages privés, c'est-à-dire une centaine par jour, c'est très gentil, même très flatteur, mais je ne cherche personne. Je vous remercie, mais je ne réponds plus, désolée. Je suis très bien comme ça, amie et bienveillante, c'est tout. Bonne journée à vous. Le soleil est là, la vie, les enfants, les animaux, les amis... C'est le plus important pour moi. Merci!", a-t-elle inscrit sur la plateforme sociale.

Il faut dire que l'agricultrice qui vit en montagne et qui a été révélée dans le programme romantique et champêtre en 2017 vient tout juste de se séparer de son compagnon Steve, avec qui elle vivait depuis un peu plus de deux ans. Toujours sur Facebook, elle annonçait leur rupture le 3 avril dernier. "Steve est parti dans son pays [l'Écosse, NDLR], depuis quelques semaines par choix. Bonne chance à lui et moi, je souffle, j'avance avec mes enfants et mes animaux. Mes amis, vous comprendrez que je n'ai pas envie d'en parler", confiait-elle.

La raison derrière la fin de leur histoire reste pour l'heure encore mystérieuse, mais en 2018, après une première séparation, Carole expliquait que Steve avait un tempérament très jaloux et possessif. Reste que cela a de quoi surprendre puisque le couple avait annoncé ses fiançailles en juin 2019...