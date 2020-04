Carole (L'amour est dans le pré) - Rupture surprise avec Steve : "Il est parti"

Après plus de deux ans d'une relation fusionnelle, Carole l'agricultrice révélée dans L'amour est dans le pré 2017 et Steve ont rompu. Une nouvelle fracassante annoncée sur les réseaux sociaux.

Le 1er avril, sur son compte Facebook, Carole a écrit : "On dit que l'Amour rend aveugle ! C'est vrai, Steve est parti dans son pays [l'Écosse, NDLR], depuis quelques semaines par choix. Bonne chance à lui et moi, je souffle, j'avance avec mes enfants et mes animaux. Mes amis, vous comprendrez que je n'ai pas envie d'en parler. La vie est là, aujourd'hui et demain, du positif et ma vie solo, en paix. Et courage, les amis, avec le confirment, gros bisous." Une annonce surprise qui a choqué de nombreux internautes. Beaucoup lui ont d'ailleurs demandé s'il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril au vu de la date de publication de cette nouvelle. Plusieurs fois, Carole a démenti. Elle a même précisé en commentaire : "Je suis sincère, je n'ai pas vu que c'est le 1er avril, on dirait une blague, mais non, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien."

Si on ignore les causes de cette séparation, une chose est certaine, l'éleveuse ne souhaite pas se remettre avec Steve, comme l'a fait savoir à plusieurs reprises. "La vie est parfois bizarre, mais ce n'est pas un échec, mais un changement meilleur. (...) Je rebondis déjà avec des projets plein la tête et qui me font avancer", a-t-elle aussi déclaré. Elle a d'ailleurs annoncé qu'un troisième ouvrage (après son autobiographie et son livre pour enfant) verrait le jour l'hiver prochain.

Ce n'est pas la première fois que Steve et Carole se séparent. En 2018, Carole avait révélé que son petit ami était parti pour rejoindre ses enfants qui lui manquaient. Mais en décembre 2018, on apprenait dans un message posté par la candidate que c'est la jalousie et la possessivité de Steve qui étaient à l'origine de ce premier départ.

Cette rupture surprend d'autant plus qu'en juin 2019, ils avaient annoncé leurs fiançailles. Le mariage devait avoir lieu "un an, un an et demi après", soit en 2020.