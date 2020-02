Carole (L'amour est dans le pré) surprend encore: elle fait de sa vache une star

Le 8 octobre 2018, Carole avait déjà publié son tout premier ouvrage. Un livre autobiographique intitulé Ma renaissance et dans lequel elle parle de l'AVC dont elle a été victime à l'âge de 27 ans, de ses divorces mais aussi de ses vies antérieures. Interviewée par Purepeople.com en avril 2019, cette maman de six enfants avait déjà dévoilé son nouveau projet d'écriture, mais elle avait peur de ne pas trouver le temps ni les ressources nécessaires...

On dirait bien que Carole a finalement trouvé la force de coucher son idée sur papier, pour le plus grand bonheur de ses fans et des enfants qui découvriront son histoire. La pétillante agricultrice sera d'ailleurs en dédicace le vendredi 21 février 2020 à l'espace culturel de Théoule-sur-Mer à partir de 18h30, ainsi que le vendredi 28 février 2020 au salon de l'agriculture de Paris.