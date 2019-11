Carole (L'amour est dans le pré) fiancée à Steve : leur beau voyage en couple

Durant la diffusion de L'amour est dans le pré, Carole avait ému le public en racontant avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à la suite d'un accident de la route. "Je me suis pris un camion. Je suis montée dans le tunnel, dans la lumière, là-haut... Et puis je suis revenue. J'ai été hémiplégique trois jours", avait-elle expliqué à la présentatrice Karine Le Marchand. Elle avait ensuite dû suivre une longue rééducation, un drame qui lui avait fait voir la vie différemment. "Je me dis qu'il faut que je fasse de belles choses dans ma vie. (...) Il faut être quelqu'un de bien", a-t-elle conclu. Une belle philosophie qui a conquis de nombreux prétendants, parmi lesquels Éric et Didier. Carole a vécu une idylle avec le second, mais qui n'avait finalement pas duré.

La candidate a finalement trouvé l'amour dans les bras de Steve. Malgré deux ruptures, Carole et lui se sont fiancés. "On va se marier en Écosse dans un an, un an et demi. On fera ensuite les papiers officiels en France", nous avait annoncé Carole en avril dernier. Deux mois plus tard, elle a dévoilé sa bague.