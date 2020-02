Jo (L'amour est dans le pré): Sa compagne gravement malade ? Il rassure ses fans

Début décembre 2019 sur Facebook, Claire, la compagne de Jo, ancien candidat de L'amour est dans le pré (M6) en 2012, avait annoncé être malade, sans pour autant rentrer dans les détails. Mardi 11 février, le Breton a posté une photo accompagnée d'un message alarmant sur son compte Instagram, dévoilant ainsi que la jeune femme hospitalisée souffrait toujours autant. Mais quelques heures plus tard, l'agriculteur a tenu à rassurer ses fans inquiets de penser la belle atteinte d'un cancer, via un nouveau post Instagram.

"Merci pour tous vos messages. Ma chérie est rentrée à la maison. Je précise que ces hospitalisations et les traitements anti-douleurs qu'elle a au quotidien sont liés aux séquelles du cancer qu'elle a eu il y'a 3 ans mais qui est derrière elle et on espère bien que cela dure ! Il n'en reste pas moins que son combat face à la douleur et l'handicap me rendent chaque jour tellement fier d'elle et de partager sa vie. Votre soutien est précieux !", écrit-il en légende d'une photo où on le voit souriant aux côtés de son amoureuse.

Voilà donc une bonne nouvelle. Claire a bel et bien été victime d'un cancer mais serait actuellement en rémission. Un soulagement pour le couple qui doit pourtant faire face à des hospitalisations régulières afin de contrôler la santé de la jeune femme. Heureusement, le jolie brune peut compter sur le soutien de Jo qui n'en finit plus de clamer son amour pour sa moitié. "Je t'admire tellement mon amoureuse et voudrais tant prendre ton mal (...) Je t'aime tellement et serai toujours à tes côtés je te le promets. Je t'aime fort", écrivait-il plus tôt dans la journée.

Reste que l'on ignore toujours quel cancer exactement à rongé la jolie Claire il y a trois ans de cela... En attendant, on lui souhaite beaucoup de courage et un bon rétablissement !