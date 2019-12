Jo (L'amour est dans le pré), sa compagne malade: doux soutien face à la douleur

C'est un message douloureux et alarmant qu'a publié Claire, la compagne de Jo, candidat de la saison 7 de L'amour est dans le pré. A en croire sa publication, celle qui a un fils (né d'une précédente relation) est malade et a de plus en plus de mal à cacher la situation.

"Il est difficile d'expliquer aux gens ce qu'est un combat quotidien contre la douleur et la maladie. La douteur et la maladie ne sont pas toujours apparentes, mais elles sont bien réelles pour ceux qui en souffrent", peut-on lire sur une photo partagée pour illustrer ses propos. En légende, Claire a écrit : "Même des personnes qui font pourtant partie de vos amis ou même de votre famille n'en ont parfois aucune idée... Il est sûrement plus simple pour eux de se rappeler la personne que vous étiez avant et de se dire que rien n'a changé... Et puis surtout, vous avez l'air d'aller tellement bien. Mais s'ils savaient à quel prix."

Très vite, la jeune maman a pu compter sur le soutien de certains proches, parmi lesquels son cher et tendre Jo. Impuissant, le jumeau de Rémi a écrit : "Je ne sais pas comment tu étais avant. Je fais de mon mieux pour te soutenir dans les moments où tu en as besoin. Et j'aimerais tellement faire beaucoup plus..." Mais très vite, Claire lui a fait savoir qu'il était d'une aide précieuse : "Tu fais beaucoup chéri. Tu es là chaque jour et chaque nuit. A chacun des aléas de ces douleurs, à chaque hospitalisation (comme celle de demain), tu sais ce que veulent dire mes 'ça va', tu acceptes de finir toutes tes journées seul et tu crois en moi quand je n'y crois plus... Je t'aime tellement et suis tellement chanceuse de t'avoir." Espérons pour Claire que cela ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

Pour rappel, Jo a rencontré sa belle environ six ans après le tournage de L'amour est dans le pré. Depuis, les tourtereaux ne se sont pas quittés et se sont même pacsés en février 2019.