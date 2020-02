Jo (L'amour est dans le pré), sa compagne hospitalisée : message bouleversant

Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Début décembre 2019, Claire a révélé sur Facebook qu'elle était malade et avait sous-entendu qu'elle souffrait. Deux mois plus tard, la compagne de Jo de L'amour est dans le pré (saison 7 en 2012, sur M6) lutte toujours contre la maladie comme l'a dévoilé son cher et tendre sur Instagram, le 11 février 2020.

Le frère jumeau de Rémi a posté un diaporama photo qui dévoile une pancarte de chambre d'hôpital, la pièce en question dans laquelle se trouve un appareil médical, puis Claire, allongée sur son lit d'hôpital mais dont le visage est caché. En légende, Jo a souhaité faire une belle déclaration à sa belle qui souffre un peu plus chaque jour de la situation : "Je t'admire tellement mon amoureuse et voudrais tant prendre ton mal. Si les gens avaient une seule idée de ce que tu subis au quotidien et de ce qu'on te fait encore subir régulièrement pour espérer t'apporter un peu de confort... Malheureusement en vain. Tu souffres chaque seconde et pourtant ne te plains jamais... Tu souffres en silence... Je t'aime tellement et serai toujours à tes côtés je te le promets. Je t'aime fort."

S'il ne nomme clairement pas la maladie de Claire dans son texte, Jo a écrit "#SuitesCancer" en hashtag, laissant ainsi penser que celle qui a un fils (né d'une précédente relation) est atteinte d'un cancer. Claire n'a également pas mis de mot sur ce mal qui la ronge. Sur Facebook, elle a simplement précisé qu'elle ne souhaitait "pas du tout" se rendre à l'hôpital.