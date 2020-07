Claire (L'amour est dans le pré), la mort de son bébé : "Il est notre étoile"

Cela faisait plus de dix jours que Claire, participante de l'émission L'amour est dans le pré en 2015, n'avait plus rien posté sur les réseaux sociaux, elle qui y donne régulièrement des nouvelles de sa famille et y fait la promotion de sa ferme. Dimanche 19 juillet 2020, l'éleveuse d'oies, bientôt mariée à Sébastien et maman de Mathéo (4 ans), a posté un message et une story sur Instagram pour remercier ceux qui l'ont soutenue après la mort de son bébé.

"Seb et moi, nous tenons à vous remercier pour tout vos messages, vos témoignages de soutien pour notre Mathis. On remercie particulièrement notre famille, nos amis... et nos deux soeurs. Maintenant Mathis est devenu notre étoile que nous embrassons tous les soirs", a écrit la jeune femme. Mathis est leur deuxième fils, mort peu après sa naissance début juillet. En story, la jeune femme a réitéré ses remerciements et a aussi posté une photo d'une rose éternelle, dédiée à son enfant.

Une fois encore, de nombreux agriculteurs ont voulu leur faire part de leur soutien. C'est le cas notamment de Frédérique et Pierre (saison diffusée en 2012), parents de Gabriel (7 ans), qui ont écrit : "Notre magnifique chemin de vie en commun, entamé avec vous il y a cinq ans fait que nous nous serrons les coudes. Cette belle famille de coeur de personnes comme vous qu'on a choisies, ceux qui ont ri, ont dansé, ont changé, mais aussi avec qui malheureusement on se recueille et on pleure. Nous n'aurions pas pu imaginer ne pas venir nous tenir à vos côtés pour être là, pour porter ensemble votre peine et la partager. On vous aime les amis." Ainsi apprend-on que le couple a fait le déplacement chez Claire et Sébastien pour mieux les aider.

C'est le 9 juillet 2020 que Claire avait dévoilé la tragédie dans un message bouleversant : "Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo [leur fils de 4 ans, NDLR] et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme."