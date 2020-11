Emeric (L'amour est dans le pré) : Sa fille déboussolée après la journée la plus longue de sa vie

Aude, grande amie d'Emeric, avait aussi évoqué cette nouveauté sur Instagram. Et elle n'avait pas caché ses craintes. "Aujourd'hui c'est pleine d'appréhension que j'ai déposé ma fille à l'école. Sans mon consentement alors que je suis sa représentante légale, elle va devoir mettre un masque de 8:45 à 16:30, du haut de ses 5 ans et 10 mois", a-t-elle déploré sur Instagram sous une photo d'elle le visage attristé. Et de rappeler : "Si les preuves étaient formelles que la balance bénéfices / risques était positive je ne me serais même pas posée la question. L'OMS est portant formelle, les enfants en aucun cas ne doivent porter un masque à l'extérieur (activités physiques), A MINIMA. On verra son ressenti à la fin de la journée...", avait écrit la maman de Louane (5 ans et demi) et Raphaël (1 an et demi).