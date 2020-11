Aude (L'amour est dans le pré) inquiète : une mesure prise pour sa fille "sans son consentement"

L'heure de la rentrée a sonné pour plus de 12 millions d'élèves ce lundi 2 novembre 2020 après des vacances de la Toussaint particulières. Malgré le reconfinement annoncé par le gouvernement, ils retrouvent les bancs d'école avec un protocole sanitaire renforcé. Parmi les nouveautés : le port du masque a été rendu obligatoire dès l'âge de 6 ans, soit pour les classes de CP. Une mesure incompréhensible aux yeux d'Aude. L'ex candidate de L'amour est dans le pré, qui s'est métamorphosée physiquement ces dernières semaines, a donc fait part de sa consternation, elle qui est mère célibataire de deux enfants, Louane (bientôt six ans) et Raphaël (1 an et demi).

"Aujourd'hui c'est pleine d'appréhension que j'ai déposé ma fille à l'école. Sans mon consentement alors que je suis sa représentante légale, elle va devoir mettre un masque de 8:45 à 16:30, du haut de ses 5 ans et 10 mois", a-t-elle déploré sur Instagram sous une photo d'elle le visage attristé. Et de rappeler : "Si les preuves étaient formelles que la balance bénéfices / risques était positive je ne me serais même pas posée la question. L'OMS est portant formelle, les enfants en aucun cas ne doivent porter un masque à l'extérieur (activités physiques), A MINIMA. On verra son ressenti à la fin de la journée..." Aude glisse au passage le hashtag "inquiète" pour témoigner de son sentiment. En commentaires, les internautes sont nombreux à lui avoir apporté leur soutien mais aussi à partager avec elle leurs propres expériences. Par ailleurs, pour beaucoup s'ajoute la difficulté à trouver des masques pour enfants dont les stocks s'épuisent à grande vitesse.

À noter que le nouveau protocole prévoit également de faire respecter des récréations par groupe, des arrivées et départs décalés dans le temps quand c'est possible ou encore de laisser un mètre entre chaque élève à la cantine.