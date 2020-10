Aude (L'amour est dans le pré) amincie de 30 kg : photo et révélation choc sur sa perte de poids

Ses enfants avant tout ! Jeudi 22 octobre 2020, Aude a une fois de plus mis en avant sa nouvelle silhouette amincie, sur Instagram. Mais cette fois, la candidate de L'amour est dans le pré 2018 a dévoilé pour quelle raison elle avait perdu autant de poids et c'est bouleversant.

L'agricultrice est une maman célibataire. Il y a six ans, elle a mis au monde une petite Louane. Grâce à sa participation à l'émission d'M6, elle avait rencontré Christopher et ensemble, ils ont eu un petit Raphaël il y a un an et demi. Aujourd'hui, le seul homme dans la vie d'Aude (aux dernières nouvelles), c'est son fils, Aude doit donc tout faire pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais ce n'était pas toujours simple de joindre les deux bouts, elle a donc pris une grande décision qui lui a, au final, fait perdre beaucoup de poids. "Beaucoup m'ont demandé, alors je vais vous répondre avec sincérité. Oui j'ai perdu du poids (environ 30kg entre la naissance de Raphaël et aujourd'hui) mais mon objectif principal n'était pas celui-là. Voyez-vous, quand Raphaël est né (et même avant à vrai dire !) je me suis retrouvée avec une bouche de plus à nourrir sur le même 'salaire'. Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. Mon objectif initial était donc d'économiser sans impacter la vie de mes enfants qui sont et resteront à jamais ma priorité. Pour ce faire, j'ai pris la décision de diminuer la quantité de nourriture que j'ingérais à chaque repas. J'avoue que parfois, je suis tellement épuisée que je n'arrive même pas à manger, mais ça, je ne le recommande pas. Bref, en diminuant mes repas, j'ai pu resserrer mon budget nourriture et par extension perdre du poids", a-t-elle tout d'abord écrit.

Aude a ensuite assuré que contrairement à ce que certains pensaient, elle n'avait en aucun cas repris le sport. "J'y compte bien mais quand j'aurais trouvé quelqu'un pour garder mes enfants quand je vais en faire. D'ailleurs, ça, c'est mon prochain objectif ! Prendre du temps pour moi sans faire pâtir ni les enfants ni la ferme", a poursuivi la grande amie d'Emeric (candidat de L'amour est dans le pré 2019). Pour ce faire, elle compte faire appel à un coach. Si cela à l'air d'être une mission impossible comme elle l'a précisé en hashtag, la maman solo compte bien tout faire pour réaliser son objectif.