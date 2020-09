Laurent (L'amour est dans le pré) endetté : il a pensé au suicide

Laurent n'en pouvait plus. Le candidat de L'amour est dans le pré 2019 connaît des difficultés financières et voit sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) dépérir, notamment à cause de la sécheresse. Fort heureusement, sa compagne Maud, qu'il a rencontrée dans l'émission de M6, a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux en juillet dernier. Et, après avoir lancé une cagnotte Leetchi, le couple a organisé une kermesse solidaire les 26 et 27 septembre 2020. Un événement nécessaire pour les sauver et pour que Lolo tente de sortir la tête de l'eau. Car auprès du Parisien, ce mardi 29 septembre, il a admis qu'il avait envisagé le pire.

"C'était une question de vie ou de mort", a tout d'abord confié l'attachant éleveur de vaches et de brebis allaitantes. Et de préciser : "J'avais deux choix : disparaître en silence ou rester en vie. J'ai choisi de vivre. Aujourd'hui, c'est tout le monde agricole qui est en souffrance. Tout est compliqué avec les banques et la sécheresse. Certains d'entre nous vont jusqu'au suicide. Nous devons arrêter notre système du toujours plus grand, toujours plus de dettes." Laurent a assuré qu'il n'y avait aucun mal à demander de l'aide, d'autant plus que cela leur a permis de récolter 29 685 euros, sans compter les recettes de leur kermesse.

Un élan de solidarité envers Laurent et Maud

Ce sont près de 500 personnes qui ont fait le déplacement afin de leur venir en aide en achetant des produits vendus sur place. Nombreux sont les agriculteurs de L'amour est dans le pré à leur avoir prêté main-forte, à l'instar de François de la saison 14 (2019) qui leur a fourni 65 bottes de foin pour nourrir le troupeau, un cadeau estimé à près de 4000 euros. Les emblématiques Pierre et Frédérique de la saison 7 (2012) étaient aussi présents pour vendre leurs produits. "C'est normal d'être là pour les aider, on forme une famille", ont-ils déclaré au Parisien. De son côté, Anne Cantegrit-Thomas, en charge de la sélection des agriculteurs pour le casting de L'amour est dans le pré était heureuse de voir une telle solidarité entre les participants.

Avec l'argent récolté, Laurent compte bien éponger ses dettes. "On va déjà rembourser un fournisseur de longue date à qui je dois une grosse somme d'argent et donc ce qu'on va rembourser à ce monsieur-là sera mis sur le compte Instagram de Maud avec la preuve de facture de ce qu'on rembourse pour qu'on soit transparent avec le week-end qu'on a eu et la cagnotte qui est en ligne", confiait-il à Télé Star lundi 28 septembre.