Laurent (L'amour est dans le pré), sa ferme en danger : Maud appelle à l'aide

S'ils gardent le sourire sur les réseaux sociaux, Maud et Laurent n'ont pas le coeur à la fête. Mardi 12 août 2020, la prétendante de L'amour est dans le pré 2019 a lancé un appel à l'aide sur Instagram car l'exploitation de son cher et tendre est en danger.

Le couple ne pensait pas en arriver là, mais la situation est telle qu'il n'a pas eu le choix que de demander de l'aide à ses fans. A cause de la sécheresse, Laurent voit ses terres se dégrader au fil des années. Comme si cela ne suffisait pas, l'éleveur de vaches et de brebis allaitantes a des problèmes financiers. Ne supportant plus de voir son compagnon au plus mal, Maud a pris la grande décision de lancer une cagnotte afin de récolter de l'argent pour sauver la ferme et améliorer leur qualité de vie. "Samedi 26 et dimanche 27 septembre. Week-end de solidarité pour aider Laurent. La ferme est en grande difficulté financière. Suite à la sécheresse qui perdure depuis plusieurs années et surtout des dettes importantes dues à de mauvais choix dans le passé de Laurent, nous avons besoin de vous. La richesse du coeur ne suffit pas toujours... car même si notre amour est solide la vie est rude ! Alors soyons SOLIDAIRE et SAUVONS LA FERME DE LÔLÔ !!! Laurent travaille comme un forcené et a la volonté de s'en sortir mais il a besoin d'un coup de pouce. Il n'est pas facile pour lui de demander de l'aide mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons continuer la tête haute et ne pas baisser les bras. L'argent récolté servira à rembourser les dettes et recommencer du bon pied", a écrit la jeune femme.

Maud a ensuite précisé que la cagnotte sera créée prochainement et a donné leur adresse au cas où des abonnés auraient des questions à leur poser sur cette initiative. Elle n'a également pas manqué de remercier leurs fans pour leur soutien indéfectible. "On vous aime", a-t-elle conclu.