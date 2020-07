Laurent (L'amour est dans le pré) inquiet : Maud évoque leur situation alarmante

Laurent et Maud, révélés dans L'amour est dans le pré 2019, ne connaissent pas des jours très heureux. Sur Instagram, ce jeudi 23 juillet 2020, l'ancienne prétendante de M6 a révélé que son compagnon était inquiet pour son exploitation.

L'éleveur de vaches et de brebis allaitantes craint en effet que la sécheresse ne vienne gâcher ses récoltes et mettre en danger ses animaux. "Cette année encore, nous souffrons de la sécheresse. Nous n'avons pas eu de pluie depuis très longtemps et l'hiver n'a pas été rude. La nature est jaune, les récoltes ne sont pas suffisantes. Pas assez de foin ni de paille pour cet hiver... Nous serons forcés d'en acheter en espérant en trouver à un prix raisonnable... Laurent apporte de l'eau aux moutons et aux vaches deux fois par jour. Les ruisseaux sont vides, tout comme nos récupérateurs d'eau de pluie (nous en avons six sur la ferme) que l'on remplit avec l'eau du réseau. Laurent est inquiet, mais nous gardons le moral. Comme il me dit souvent : 'Nous sommes riches du coeur.' Et c'est ça le plus beau", a écrit Maud en légende d'une photo de leurs champs. Très vite, les tourtereaux ont pu compter sur le soutien des internautes, de quoi leur donner un peu plus le sourire.