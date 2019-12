L'amour est dans le pré 2019 : Laurent et Maud prêts pour un bébé !

Dans L'amour est dans le pré 2019, Laurent cherchait l'amour sans trop y croire. Sa rencontre avec Maud, un vrai coup de foudre, a tout bouleversé. L'éleveur de 40 ans de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté entrevoit à nouveau une vie à deux. Lundi 9 décembre 2019, face à Karine Le Marchand, les amoureux se sont confiés sur leur nouvelle vie.

Lors de leur voyage en Corse, le duo avait pris une décision : Maud allait quitter son travail. Puis, sans s'installer tout de suite chez Laurent, passer de plus en plus de temps chez lui. Dans cette deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré, le couple a la larme à l'oeil dès qu'il parle de son aventure car quelque part c'est comme si tout était écrit entre eux et ils en ont conscience. Après être revenus sur les différentes étapes de leur aventure, comme la première fois qu'ils ont dit "je t'aime" au restaurant, les amoureux avouent que depuis le week-end en Corse, Maud a posé sa démission et que juste avant le tournage du bilan, la jeune femme a fait des cartons, lesquels sont dans sa voiture.

Après qu'ils se soient complimentés sur leurs fesses, Maud et Laurent annoncent qu'il veulent prendre le temps de s'installer et qu'ils désirent avoir un enfant. "Je suis heureuse avec toi et avec tes enfants. Il me manque un tout petit morceau et je suis persuadée qu'un jour on sera des parents", déclare Maud.

Des déclarations qui font pleurer tout le monde dont Karine Le Marchand !