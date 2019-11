Maud (L'amour est dans le pré) : les dessous de son voyage en Corse avec Laurent

Ce lundi 18 novembre 2019, M6 diffusait un nouveau numéro de L'amour est dans le pré. Lors de cet épisode, les agriculteurs se rendaient chez leurs prétendantes. Un passage obligé dans l'émission qui réserve souvent de drôles de surprises et où des évidences se confirment. Mais pour Maud et Laurent, c'est une autre étape qu'ils ont franchie : celle du week-end en amoureux.

Le couple qui a eu un véritable coup de foudre dès le speed-dating s'est envolé vers la Corse pour un séjour romantique. Au programme : balade en paddle, dîner au restaurant, massage... Autant d'activités qui les ont confortés dans l'idée de faire un bout de chemin ensemble. D'ailleurs, Maud a évoqué une possible démission et espère se rendre plus souvent chez son chéri agriculteur.

Mais si vous pensiez n'avoir rien loupé de leur escapade sur l'île de Beauté, vous vous trompez. À la suite de la diffusion de l'épisode, la nostalgie semble avoir frappé Maud. Sur Instagram, elle s'est remémoré ces quelques jours de bonheur, mais, surtout, elle a souhaité mettre en lumière un beau moment qui a été coupé au montage. "Vous ne l'avez pas vu, mais je tiens à vous présenter cet homme au grand coeur. Un #agriculteur qui nous a accueillis sur son exploitation, nous a fait ressentir l'amour de son métier, nous a raconté son histoire et nous a offert son #amitié. Merci Pierre Louis."

Un message tendre accompagné d'un montage photo sur lequel Maud et Laurent apparaissent tout sourire au côté de leurs deux nouveaux amis. Les fidèles followers de la candidate ont d'ailleurs été ravis de les voir aussi épanouis. "Vous resplendissez de bonheur , longue route à tous les deux", "Super mignon, superbe histoire qui commence entre vous, ça fait rêver", "Quel plaisir de vous voir si rayonnants", s'enthousiasment-ils.