Laurent (L'amour est dans le pré) relooké par Maud et ses enfants : la photo

Ils forment LE couple de L'amour est dans le pré 2019. Entre Maud et Laurent, cela a été une évidence dès le speed-dating. Sans surprise, ils ont terminé le tournage ensemble et, aujourd'hui, l'éleveur de vaches allaitantes et sa compagne nagent en plein bonheur. Celle qui a quitté la Suisse pour s'installer dans la Nièvre a d'ailleurs partagé un moment tendre et amusant sur Instagram, le 3 juin 2020.

Le temps n'était pas au beau fixe l'après-midi en Bourgogne-Franche-Comté. Laurent, ses deux filles (nées d'une précédente union) et Maud ont donc pris le temps de se réunir autour d'une table afin de faire quelques activités manuelles. Un moment précieux que la jeune femme n'a pas manqué d'immortaliser. Elle a en effet dévoilé un montage photo sur lequel on peut notamment découvrir l'agriculteur avec des lunettes colorées qu'ils venaient de fabriquer et avec une moustache bleue. Un nouveau look qui lui va à ravir !

"Fin d'après midi pluvieuse alors nous avons fait de la peinture et quelques bricolages .... Que c'est bon de passer du temps en famille. Des instants de bonheur", a écrit Maud en légende de sa publication qui a ravi ses abonnés, parmi lesquelles l'ex-candidate de L'amour est dans le pré Frédérique. L'épouse de Pierre a posté en commentaire : "Décidément vous êtes parfaits les amis, et figurez-vous que c'est travaux manuels depuis trois mois à la maison, les arts créatifs étant une passion depuis toute petite. Mais il n'y a que le petit homme [son fils Gabriel âgé de 7 ans, NDLR] et mamie qui mettent la main à la patte ! Le grand homme est plus doué sur un tracteur qu'avec un pinceau lool bisous à vous."