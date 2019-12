Maud (L'amour est dans le pré) épanouie: sa nouvelle vie à la ferme avec Laurent

Alors que le dernier bilan de la quatorzième saison de L'amour est dans le pré a été diffusé lundi 9 décembre 2019, les candidats agriculteurs peuvent enfin donner des nouvelles quant à leur situation amoureuse. Didier et Isabelle filent par exemple toujours le parfait amour et se sont même reconvertis en mannequins le temps d'un soir. Sandrine et Charles-Henri ont chacun retrouvé l'amour une fois loin des caméras ; en revanche, pour Robert, c'est bel et bien fini avec Angélique.

Du côté de Maud et Laurent, les chouchous de la saison, qui ont eu un véritable coup de foudre lors du speed dating, ils viennent de passer un nouveau cap puisqu'ils vivent désormais ensemble. Nos confrères de L'Est Républicain ont pris des nouvelles du couple, qui s'épanouit dans la Nièvre. C'est en septembre dernier que Maud a posé ses valises, indéfiniment cette fois, chez son compagnon. La pétillante prétendante a démissionné de son travail de serveuse pour venir travailler à la ferme. "En ce moment, la période des vêlages a commencé. Laurent a beaucoup de travail et je peux l'aider, ça ne me fait pas peur", explique-t-elle. Si l'entreprise de Laurent tourne bien, ce dernier n'en oublie pas de prendre soin de sa chérie, comme elle le souligne : "Il a beaucoup de travail, mais il sait m'accorder du temps."

Lorsque Maud ne papillonne pas avec Laurent, elle s'éclate avec ses amis. En effet, depuis son arrivée chez lui, la jeune femme s'est d'entrée fait adopter par son entourage, et notamment par les deux enfants de l'agriculteur. "Une belle complicité s'est déjà installée", nous apprend L'Est Républicain. Devenus célèbres grâce à l'émission de dating champêtre, Maud et Laurent n'ont par contre plus aucun répit. "Quand on sort dans la rue, les gens nous reconnaissent. Ils viennent nous parler. Avec Laurent, on aime les gens, on dégage du positif, ils nous remercient pour ça. Ils ont l'impression de nous connaître, on est entré dans leurs foyers chaque lundi soir, et certains viennent jusqu'à la ferme", relate la jeune femme. Tout va bien donc dans le meilleur des mondes pour les tourtereaux, qui en ont certainement fait rêver plus d'un.