Didier et Isabelle (L'amour est dans le pré) "jeunes mariés" pour un défilé

Didier et Isabelle forment sans conteste l'un des couples les plus emblématiques de L'amour est dans le pré 2019. Les téléspectateurs de M6 ont pris plaisir à suivre leurs aventures et étaient heureux d'apprendre, lors de la diffusion de leur bilan le 2 décembre dernier, qu'ils étaient toujours amoureux. Aujourd'hui, les deux candidats filent le parfait amour et ont de nouveau fait le show ensemble récemment... lors d'un événement mode.

Comme le dévoile La Dépêche du midi, Didier et Isabelle ont défilé vendredi 6 décembre dans les salons de l'hôtel Best Western Le Pont d'or de Figeac, pour la jeune styliste Lakolé Prince. "Clou du spectacle, Didier et sa compagne Isabelle n'ont pas boudé leur plaisir et ont assuré le final du défilé. Comme de jeunes mariés, tous deux ont fait le show main dans la main", peut-on lire sur le site. Didier, encore plus mince que lors du tournage du bilan en septembre dernier, portait un costume noir. De son côté, sa chère et tendre Isabelle était vêtue d'une robe blanche. Le bonheur se lisait sur leur visage comme vous pouvez le découvrir en photo chez nos confrères.