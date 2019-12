Robert (L'amour est dans le pré), rupture avec Angélique et révélations

Dès le début de l'aventure, Robert, éleveur de vaches de 53 ans de L'amour est dans le pré 2019, n'avait pas caché sa déception.. Il n'avait reçu que deux lettres suite à la diffusion de son portrait et il a ensuite découvert qu'une seule prétendante avait accepté de venir au speed dating. Heureusement, avec Angélique ça a tout de suite accroché, un début d'histoire d'amour est né et d'un coup, ils ont disparu du programme. Une absence dans l'émission qui pose beaucoup de questions.

Le célèbre duo n'est pas beaucoup apparu à l'antenne de M6 et leur couple est né hors caméra. "J'ai eu besoin de ce temps-là pour pouvoir m'ouvrir, être moi-même et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens bien et que je me suis rapprochée de Robert", avait confié Angélique. Et tout laissait présager qu'une belle histoire d'amour débutait entre eux.

Malheureusement, leur relation est vite devenue houleuse. "Tout était compliqué avec elle. Elle ne voulait pas partir en week-end en amoureux, elle ne voulait pas que les caméras viennent chez elle. Elle est venue plusieurs fois chez moi et il y a toujours eu des accrochages", déclare Robert.

Cependant, il s'est accroché et au mois de septembre, Angélique devait emménager chez lui avec un de ses deux enfants. Leur relation a alors empiré. "Ça me faisait trop mal et aujourd'hui je suis seul mais je suis heureux", conclut-il.