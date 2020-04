Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) amoureux : "Rien n'est orchestré"

Leur histoire d'amour fut inévitable. En 2019, Maud et Laurent ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre lors des speed-dating de L'amour est dans le pré. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés et la jolie brune a même tout quitté pour rejoindre l'éleveur de vaches dans sa campagne en Bourgogne. Sur Instagram, elle partage régulièrement leur quotidien, qui n'a en réalité pas tellement changé depuis le confinement établi en France hormis le fait qu'ils se retrouvent débordés.

Mais ce mercredi 1er avril 2020, Maud a pris la parole pour célébrer cette première année d'amour avec Laurent à travers un message très touchant posté sur son réseau social. "Hier, cela a fait 1 an que nos regards ce sont croisés. Première page d'une belle histoire d'amour", a-t-elle écrit en légende d'un montage photo. Et de poursuivre en rendant hommage au programme romantique de M6 qui leur a permis de se trouver. "Nous ne pouvons qu'encourager les agriculteurs célibataires à s'inscrire à cette très belle émission. Toute l'équipe de production et de réalisation est au top. Rien n'est calculé, orchestré. Tout ce que vous avez vu est vrai, authentique. Lôlô et moi sommes la preuve vivante que rien n'est impossible ni insurmontable quand on s'aime et qu'on ne triche pas. Alors merci la vie." Maud en profite également pour remercier chaleureusement toute l'équipe de production de L'amour est dans le pré, sans oublier bien sûr Karine Le Marchand.

Les prochains agriculteurs célibataires à tenter leur chance devront toutefois prendre leur mal en patience avant d'espérer obtenir un dénouement heureux comme celui de Maud et Laurent. En effet, si leurs portraits ont d'ores et déjà été dévoilés, leur aventure pourrait débuter avec un peu de retard si les mesures de quarantaine sont prolongées comme l'ont révélé nos confrères de Télé Loisirs.