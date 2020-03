L'amour est dans le pré, l'émission menacée ? Révélations...

C'est la panique du côté des chaînes. En raison de l'épidémie de coronavirus, les déprogrammations pleuvent un peu partout, qu'il s'agisse de séries comme Demain nous appartient, mais aussi d'émissions de divertissement. En effet, confinement oblige, il a fallu s'adapter pour assurer du contenu. Si pour l'heure, M6 et TF1 semblent garder le cap avec les diffusions maintenues de Top Chef, Koh-Lanta ou encore The Voice, pour la suite, rien n'est moins sûr, et notamment en ce qui concerne L'amour est dans le pré.

Car oui, alors que les portraits des nouveaux agriculteurs en quête d'amour ont été dévoilés au début du mois de mars, leur aventure pourrait débuter avec un peu de retard si les mesures de quarantaine sont prolongées comme l'ont révélé nos confrères de Télé Loisirs après enquête. "Les tournages de l'ouverture des courriers et des speed-datings de la saison 15 de L'amour est dans le pré doivent avoir lieu début mai, le temps de réceptionner toutes les lettres." Un planning déjà très serré qui doit suivre avec le tournage à la ferme et ceux des week-ends en couple prévus au cours de l'été pour une diffusion à partir du mois de septembre.

Cette situation problématique impacte de fait la saison suivante, pour laquelle les castings sont d'ores et déjà en préparation. Sur RTL, Nicolas de Tavernost, patron du groupe M6, s'est exprimé sur l'avenir de ses programmes. "Il y a des émissions (...) qui ont été suspendues en cours de production qui seront peut-être un peu décalées comme L'amour est dans le pré. On continue les castings à distance, mais c'est compliqué", a-t-il avoué. Encore un peu (beaucoup ?) de patience donc...