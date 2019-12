Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) inséparables: leur premier Noël réussi

Les fans inconditionnels de L'amour est dans le pré les ont découverts cette année dans la quatorzième saison du programme cette année. Véritables chouchous du public, Maud et Laurent ont, dès les speed dating, marqué les esprits avec leur coup de foudre intense. Les deux candidats ne s'étaient pas trompés puisqu'ils filent toujours le parfait amour, quatre mois après le tournage du bilan. D'ailleurs, Maud a même emménagé dans la ferme de son compagnon, dans la Nièvre, où elle se sent très bien et développe une belle complicité avec les petites filles de son cher et tendre.

C'est donc avec une grande joie que le couple a passé les fêtes de Noël ensemble. Une grande première que Maud se devait de partager. Sur Instagram, la jeune femme s'est emparée de son compte pour y poster un montage photo. L'occasion de la découvrir aux côtés de Laurent, tous deux arborant joyeusement le fameux bonnet du Père Noël. Épanouis, ils affichent de larges sourires et échangent de tendres baisers. "Joyeux Noël !!! Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes, entouré de vos familles et amis. Ici, nous avons été gâtés par nos proches. Plein de gros BISOUSSSSS à tous", lit-on en légende.



Très vite, les internautes ont fait part de leur ravissement de les voir aussi proches. "Vous êtes trop mimi, les deux", "Merci de partager votre bonheur", "Vous êtes magnifiques", lit-on. Un petit curieux ose même demander si un bébé figurera bientôt sur la photo. Ce à quoi Maud n'a pas hésité à répondre franchement : "Laissons la nature décider. Le jour venu, vous le saurez", assure-t-elle. Un autre encore estime qu'elle a perdu du poids par rapport aux épisodes de l'émission de dating. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue auprès de la principale intéressée, laquelle avait toutefois une explication : "Heu non... C'est l'amour qui me transforme." Voilà la plus belle des conclusions.