Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) parents : leur fille est née, tendre photo pour l'annoncer

C'est au mois de juin dernier que Jérôme et Lucile ont révélé la grossesse de la jeune femme de 31 ans en photo. L'agriculteur apparaissait au beau milieu d'un champ avec sa belle au ventre très arrondi. Plus tard, ils ont opéré une sortie très remarquée au mariage de leurs amis Mathieu et Alexandre, également candidats de L'amour est dans le pré en 2020. Comme l'avait rapporté Le Parisien, une grande révélation avait été faite. "Lucile, tu es mon deuxième rayon de soleil après Alexandre, et je suis extrêmement touché que tu m'aies demandé d'être le parrain du bébé qui arrive", avait annoncé Mathieu devant ses invités.

Au moment de la diffusion d'un numéro inédit de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?, en août dernier, le couple avait dévoilé face à une Karine Le Marchand folle de joie qu'il attendait une petite fille.

Entre Jérôme et Lucile, ce fut une évidence dès les speed-datings du programme romantique de M6. Et puis, le maraîcher de 38 ans et sa prétendante n'avaient pas hésité à passer des caps très rapidement comme celui d'emménager ensemble puis de songer à fonder une famille. "Dès le début de notre rencontre, on parlait de notre envie d'avoir des enfants. Un soir, en discutant, on est tombé sur un prénom qu'on aimait beaucoup tous les deux. Il se trouve que c'est un prénom qui correspond au sexe du bébé, donc c'est parfait", ont-ils confié pour Télé Loisirs il y a quelques mois.

Félicitations aux jeunes parents !