Jérôme et Lucile (L'amour est le pré) : Le sexe de leur bébé dévoilé, Karine Le Marchand folle de joie

Dès leur rencontre lors du speed-dating, organisé dans le cadre du tournage de L'amour est dans le pré 2020, Jérôme et Lucile ont eu un véritable coup de foudre. Le maraîcher de 38 ans a donc invité la jeune femme de 31 ans chez lui et, sans surprise, ils se sont très vite mis en couple. Aujourd'hui, la vie leur offre le plus beau des cadeaux : un bébé. L'ancienne prétendante de M6 est en effet enceinte de leur premier enfant, un sujet sur lequel le couple s'est confié lors du tournage d'un Que sont-ils devenus ?, diffusé lundi 23 août 2021.

"Ca sent le bonheur", a lancé Karine Le Marchand en les rejoignant. On ne pouvait la contredire car entre ces deux-là, l'alchimie est toujours plus que palpable. Une main posée sur le ventre arrondi de sa belle, Jérôme s'est assuré qu'elle était bien installée. Toujours aussi resplendissante, Lucile a révélé qu'elle avait pris cinq kilos. Et de préciser : "Je rentre dans le sixième mois. Je me maintiens." Nul doute qu'elle se sent bien dans sa peau malgré sa silhouette qui change car, comme à son habitude, son compagnon est là pour l'inonder de compliments. "Depuis un an, je suis toujours émerveillé par elle", a-t-il notamment déclaré, de quoi tirer quelques larmes à la présentatrice de 52 ans.

Le terme est donc prévu pour cet automne. "On savait qu'on avait envie d'avoir un bébé cette année, mais si vite non", a confié Lucile. C'était donc un grand bouleversement pour les tourtereaux quand ils ont appris la nouvelle. Désormais ils n'ont donc qu'une hâte, accueillir leur bébé. Pour le mariage, ils verront plus tard à cause de "questions d'argent" et de "situation sanitaire".

Jérôme et Lucile, qui ont créé une boutique de vente en direct chez eux, ont commencé à aménager la chambre de leur futur enfant. Et, lors du tournage, ils ont dévoilé à Karine Le Marchand, qui était folle de joie, qu'ils attendaient une petite fille. Pour ce faire, ils ont fait sortir des ballons en hélium d'un carton sur lesquels on pouvait lire "Baby Girl". Une révélation d'autant plus belle quand on sait que durant un déjeuner en tête-à-tête, lors du tournage de L'amour est dans le pré 2020, Lucile avait confié : "Je vois une petite fille marcher dans ma tête, dans la main de son papa." Un rêve qui deviendra bientôt réalité donc.