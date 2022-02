Sébastien (L'amour est dans le pré) dans une "relation toxique", il évoque sa rupture douloureuse

Ce lundi 14 février 2022, M6 a donné le coup d'envoi de la 17e saison de L'amour est dans le pré. L'occasion de faire plus ample connaissance avec certains des neuf hommes et quatre femmes (âgés de 25 à 70 ans) qui sont à la recherche du grand amour. Après Noémie et Jean, c'était au tour du beau Sébastien de se présenter.

Direction la Corse avec Sébastien. Un éleveur de cochons de 35 ans qui est aussi charcutier et castanéiculteur. C'est au coeur de la montagne que le beau brun d'1,90m réside et il est le seul jeune de sa commune. "Il faut du tempérament et du caractère pour vivre ici", a-t-il reconnu. Il a quitté ses études de kiné il y a cinq ans afin de revenir sur la terre de ses ancêtres pour s'occuper de ses 150 cochons élevés pour la charcuterie corse. Et quand il n'est pas sur son lieu de travail, c'est avec Pauline, sa grand-mère de 83 ans Pauline avec laquelle il a une relation fusionnelle, qu'il passe le plus clair de son temps. Il est aussi très proche de Cathy, 70 ans, l'une de ses voisines chez qui il prend le café tous les matins.

S'il n'a aucun mal à trouver l'amour, Sébastien peine à trouver la femme qui lui convient vraiment. Il rêve d'une compagne autonome et dynamique. Il a eu une relation de quatre ans qui s'est terminée il y a deux ans. Une relation "plus toxique" pour eux, ce qui a poussé le jeune homme à partir, même s'il avait encore des sentiments. Il a aussi vécu "une jolie histoire" de 3-4 ans qui s'est terminée car ils se sont "rencontrés un peu trop jeunes".

Sébastien, qui se décrit comme très timide, souhaite construire un foyer et une famille. Il aimerait avoir deux ou trois enfants et rêve de mariage, à l'église de préférence. Il aimerait rencontrer une femme entre 25 et 38 ans qui n'est "pas un petit mouton", qui soit "plus dans l'action que dans la réflexion". Physiquement, il préfère les cheveux longs ou mi-longs et ne veux pas "un pot de peinture". Il espère recevoir des photos de femmes sans filtre et au naturel. En attendant d'avoir son chez lui, il occupe le premier étage de la maison familiale de sa maman apicultrice et de son papa, retraité de la fonction publique.