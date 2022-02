Guillaume (L'amour est dans le pré 2022) moqué sur son poids : comment il a perdu une vingtaine de kilos

L'originalité est de mise cette année dans L'amour est dans le pré 2022. Entre le métier de maître brasseuse d'Agnès ou celui d'inséminatrice d'équins de Nadège, les téléspectateurs ont de quoi être surpris. Et cette année, Guillaume l'Auvergnat (34 ans), éleveur de vaches allaitantes et ferme pédagogique en Auvergne Rhône-Alpes, va étonner avec ses animaux.

L'agriculteur possède des animaux jamais vus dans L'amour est dans le pré. Il possède des chameaux, des alpagas et des wallabys, en plus de moutons, de cochons, de chevaux, de vaches, d'ânes, de plus de 250 paons, de poules et de pintades. Ses 110 sublimes bovins plus originaux les uns que les autres, il les présente à des concours ou les vend comme reproducteur. Il est également à la tête d'une ferme pédagogique de plus de 500 animaux dont plus de 40 espèces différentes. Mieux vaut aimer les animaux donc. Il travaille seul mais peut aussi compter sur l'aide ponctuelle de ses parents et des nombreux stagiaires qui se relaient tout au long de l'année.

Joëlle décrit son fils comme un homme "cool, gentil, généreux, tempéré", avec des idées nouvelles qui lui trottent constamment dans la tête. Sa future compagne ne s'ennuiera donc pas. Quand il est amoureux, il est attentionné. C'est à l'occasion d'un dîner au cours duquel il était venu avec son ex qu'il a fait son coming-out. Si sa mère n'a pas été choquée, son papa l'a été un peu plus. Mais il l'a vite accepté. Leur idylle a duré quatre ans et s'est terminée dans de bonnes conditions.

Célibataire depuis 2018, Guillaume espère rencontrer un homme qui saura accepter son univers et partager son amour des bêtes. Il rêve d'un "amour inconditionnel et paisible". Une personne boudeuse et jalouse est rédhibitoire pour lui, car il a déjà connu des crises de jalousie par le passé. "Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le tempérament que j'ai", a-t-il précisé. Il aimerait partager ses projets avec l'homme de sa vie et souhaite que ses prétendants aient conscience que le week-end et lors des vacances, du monde vient voir sa ferme. Il ne peut donc s'absenter à ces périodes. Il préfère les hommes à la peau claire et aux cheveux blonds. Mais il est conscient qu'un simple regard ou sourire peut tout changer. Il doit avoir entre 28 et 38 ans.

Fan de danse, cette discipline lui a permis de perdre une vingtaine de kilos. Une revanche pour celui qui était moqué sur son poids quand il était enfant. "Il paraît que j'ai du charme", a confié ce grand pudique.